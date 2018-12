Pärnu politseiga liitus neljajalgne kolleeg

Mõnd asja on Jacki koolis juba õppinud. Näiteks seda, et peab täitma koerajuhi korralduse, siis kõlab klikk ja ta saab maiuse. Algus on läinud küll veidi konarlikult, kuna esimesel korral ei ole koer ülesannetest hästi aru saanud, kuid on püüdlik.