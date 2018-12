Lihula erihooldekodu majad ootavad lepingut ja lube

“Hoonete ülesehitus on selline, et kliendid peaksid tundma end nagu kodus,” sõnas Lääneranna valla arendus- ja hankespetsialist Rein Kruusmaa. Majas paiknevad ühine köök ja elutuba. Igale elanikule on mõeldud üheksaruutmeetrine tuba. Kruusmaa sõnutsi on see veidi suurem, kui norm ette näeb. Peale nimetatu on kaks duširuumi WCga ja üks invatualett.