Tammiste vibustaadionile kerkib 21 elamut

Tänavu 6. septembri otsusega võttis Pärnu linnavolikogu vastu Tammiste tee 6a kinnistu detailplaneeringu. Oktoobris oli selle avalik väljapanek, mille vältel ei esitanud keegi ettepanekuid ega arvamusi. See tähendab, et enne kopa maasse löömist lubava rohelise tule süttimist tuleb volikogus läbida veel viimane etapp: planeeringu kehtestamine. Enne peab rahandusministeerium selle vaid heaks kiitma.

Nii ei öelnud spordiklubi juht sedagi, kas keegi on juba suvepealinna külje all magusas rajoonis kinnisvara vastu huvi tundnud. “Küttimata karu nahka ei müüda,” toonitas ta. “Las ta rahulikult olla. Vaatame, kuhu see asi läheb. Detailplaneering pole veel kehtestatud, nii et võtke rahulikult.”