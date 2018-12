“Meie valla töötajad on kõik sel aastal väga head tööd teinud ja oleme neile selle eest väga tänulikud,” teatas Tori vallavanem Lauri Luur. See ongi ainus omavalitsus, kust anti kindlalt teada, et kõik ametnikud, töötajad ja asutustegi juhid ning töötajad said tänavu kuni 100 eurot jõulupreemiat.