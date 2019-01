Õde ja vend pidid pea veerand tundi elustama ootamatult kokku kukkunud isa

Hommik algab Merilahe peres nagu iga teinegi. Peretütar Kairit ärkab varem, et vanematega hommikust süüa. Perepoeg Kaspar veel magab. Kuigi 56aastasel pereisal Tiidul oli paar nädalat tagasi infarkt, usuvad nad, et halvim on möödas. Üheksa aegu lahkub ema Riika kodunt rahuliku südamega.

Pärast hommikusööki lähevad isa ja tütar eraldi tubadesse omi toimetusi tegema. Ühtäkki kuuleb pere­tütar kõva mütsatust. Ta ruttab eestuppa ja näeb, et isa lebab pooleldi diivanil, pooleldi maas.

Järgneb filmilik sündmustik, mida keegi ilmselt oma kõige hirmsamates unenägudeski ei näe. Selle Võiste küla pere loo tõi eile õhtul vaatajateni Kanal 2 saade “112 – saatuslik hetk”.

18aastane Kairit tormab teise tuppa telefoni järele. “Kaspar, ärka üles! Isaga juhtus midagi!” hüüab ta samas toas magavale 16aastasele vennale ja valib samal ajal häirekeskuse lühinumbri.

Paanikas peretütar jookseb kõne ajal koridori, et mõni täiskasvanud naaber appi kutsuda. Ta ei leia aga kedagi. Paanika süveneb. Isegi kodune aadress ei meenu.

Juhtunuga kursis eksperdid on võrdlemisi kindlad, et kui kannatanu lapsed poleks isa elu eest võidelnud, polnuks 13 minutit pärast väljakutset kohale jõudnud meedikutel enam midagi teha. FOTO: Kanal 2

Päästekorraldaja Veroonika tegutseb nii, nagu paanikas inimese puhul vaja: tema hääl on konkreetne ja nõudlik. Päästekorraldaja teeb positsioneeringu järgi kindlaks, et helistatakse Võiste külast. Tarvis on aga täpset aadressi, sest kaotatud sekundid võivad maksma minna inimelu.

Õnneks suudab Kairit aadressi lõpuks meelde tuletada.

“Kas ta ikka hingab?” küsib päästekorraldaja.

“Vist ei hinga,” vastab Kairit.

“Ei hinga?”

“Hingab vaikselt, aga ta tõmbub imelikku asendisse. Kisub kõhuli.”

“Aga kas ta siis hingab või mitte?”

Päästekorraldajatele on niisugune teave äärmiselt oluline. Kiirabi võib saada väljakutse kahele eri ­tüüpi juhtumile: teadvushäire või hingamisseiskus. Seekord tegi päästekorraldaja kindlaks, et tegu on teadvushäirega. Viivitamata saadab ta kiirabi teele.

Juhtunuga kursis eksperdid on võrdlemisi kindlad, et kui kannatanu lapsed poleks isa elu eest võidelnud, polnuks 13 minutit pärast väljakutset kohale jõudnud meedikutel enam midagi teha. FOTO: Kanal 2

Kuna isa silmad on lahti, proovib tütar temaga kontakti saada. Tulutult.

See on kõrgeim prioriteet, eluohtlik juhtum. Logistik Leili Murumäe annab väljasõidukorralduse kõige lähemal asuvale ehk Häädemeeste brigaadile. Kuigi kiirabi sõidab välja, on päästekorraldajale selge, et vähemalt esialgu peavad lapsed isa elu eest ise võitlema. Nii ühendab ta helistaja häirekeskuse meediku Tiina Karpiniga.

Kõigepealt käsib Karpin lastel isa selili pöörata. Saanud neid küsitledes teada, et too hingab norsates, annab ta korralduse kannatanu küljele keerata.

Meedik toonitab, et tuleb jälgida isa hingamist. “Lööge talle õrnalt kolm–neli laksu vastu põske,” õpetab ta. “Kas ta reageerib?”

Ei reageeri. Isa on näost väga punane ja jääb vaikseks. Meediku õpetuste järgi otsib Kairit isa prillid ja asetab need maaslebaja suu juurde, saamaks teada, kas sealt tuleb auru. Ei tule.

“Ta vist ei hinga enam!” ahastab Kairit. “Korra tõmbab, aga vahepeal ei hinga.”