Kohus mõistis Pärnu haigla lapse surmas osaliselt süüdi

Kaili ja Marek ei mõista neid etteheiteid. Emale, kes mäletab läbielatut, justkui oleks see juhtunud eile, teeb selline süüdistus mõistagi haiget. “Mida ma oleks pidanud tegema? Tegin kõik, mis ma suutsin ja oskasin,” küsis Kaili nõutult. Lisades, et tema suurim viga ja süü seisneb selles, et ta arste usaldas.