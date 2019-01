Kütid hakkavad jahtima võsavillemite väljaheiteid

Hundi arvukust on seni Eestis hinnatud klassikaliste loendusmeetoditega ehk kütitud loomade, vaatluste ja jälgede põhjal. Traditsiooniliste meetoditega võivad aga kaasneda hinnanguvead, millel on eri põhjusi, näiteks jäljeloenduseks sobimatud lumevaesed talved, ebaühtlane küttimissurve. Ühtlasi on nii jälgede kui ka loomavaatluste järgi isendeid raske kindlaks teha, mistõttu tekib sama isendi mitmekordse loendamise oht. Mõni kari võib aga hoopis tuvastamata jääda.