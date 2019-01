Aasta 2035: kolmas sild, tark töö ja kiirrong

Dokumendile on käe alla pannud maakonna linna- ja vallajuhid, aga ka arendus- ja ühistranspordikeskuse, kolledži ja kutsehariduskeskuse, haigla ja kaubandus-tööstuskoja juht. Selles on oma eelistused sõnastanud meie kuus valda, Pärnu kui ainus ametlik linn ja kajastub vaade maakonnale tervikuna.

“Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus näeb ette, et pärast maavalitsuste kaotamist on omavalitsuste ülesanne maakonna arengu ühine kavandamine ja selle elluviimise suunamine. Igal maakonnal peab olema arengustrateegia, mis on aluseks omavalitsuste ja koostööpartnerite ühiste investeeringute kavandamisel ja eesmärkide täitmisel,” selgitas SA Pärnumaa Arenduskeskuse maakonna arendusjuht Heiki Mägi. “Esimest korda on meie seitse omavalitsust seda seadusest tulenevalt kavandanud, nad delegeerisid selle töö küll arenduskesku­sele, aga strateegia on omavalitsuste oma.”