Välgupealinn Sindi: rekordpäeval sähvis pikne üle 300 korra

Äikeseuurija Sven-Erik Enno koostatud välkude esinemise ülevaatest selgub, et eelmisel aastal registreeris välgudetektorite võrgustik ühtekokku 30 711 pilv-maa-välku. See teeb umbes kolmveerand perioodi 2005–2018 keskmisest, mis on 43 000 välku aastas.