Microsofti meilitarkvara tabas taas üleilmne rike

Probleemide tõttu on e-posti teenuseta paljud Eesti ettevõttedki, teiste hulgas Pärnu Postimehe toimetus.

Täna on aga probleemid taas ilmnenud. Veebikülje Outage Report andmetel on kasutajad kella 11 paiku Ühendkuningriigis ja Põhja-Euroopas jälle riketest teada andnud. Ohtralt tõrketeateid on tulnud Eestist, nii Tallinnast kui ka Tartust.