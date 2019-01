Pernova kutsub keelekümblusele

Perepäeva sihtrühma kuuluvad Pärnu linna lapsed ja nende pered, kes ei kõnele eesti keelt emakeelena. Ettevõtmise eesmärk on projektijuht Daisi Lorentsi sõnutsi luua eesti keelt emakeelena mitterääkivatele lastele ja nende vanematele olukord, kus neid innustatakse kasutama eesti keelt. Õppimine toimub töötubades: keeleõpe käib huvitegevuse laudu.

”Õppekeelest erineva emaleelega õpilane peab toime tulema kolmekordse kohanemisega. Esmalt keeleline, siis võõras sotsiaalne ja füüsiline keskkond, kus on nii kirjutatud kui kirjutamata reeglid, ja kultuuriline kohanemine,” põhjendas Lorents, miks on tulemuslik just sel viisil keelt omandada.