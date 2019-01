Galerii: noorte vabaajakeskus on noorukeid innustanud kümme aastat

Piduehteis noortekeskuses valitses keskpäevaks elev meeleolu, ruumid olid täidetud koogilõhna ja külalistega, kelleta noortekeskus ei oleks just selline, nagu see praegu on. Tänupeol esinesid noortekeskuse oma noor Karita Üksvärav, Sibyl Vane'i eeslaulja Helena Randlaht, kes ühtlasi on Audru noortekeskuse noorsootöötaja.