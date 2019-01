Pärnu jõudis riigikogu tutvustav rändav välinäitus

Näituse loovjuht Ionel Lehari rääkis, et parlamendi 100. aastapäevale pühendatud näitus on kujundatud tänavana, mille kahel pool asetsevad majapaarid tähistavad esinduskogude läbitud aastakümneid. “Et avalik linnaruum on rahva territoorium ja linnatänavad kuuluvad meile kõigile, on see parim paik ja koht rahva võimu ajaloole tagasi vaadata. Sellest lähtubki näituse kandev idee ja tänava metafoor,” märkis Lehari.