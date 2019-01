Pärnu-Jaagupi kooli üheksandikud väisasid Brüsselit

prille kannab? Saime loogiliselt selge vastuse. Rääkisime poliitilistel teemadel. Pikk arutelu oli samuti Pärnu lennujaama üle. Tema puhul on see hea, et ta on hästi otsekohene ja aus. Ja ta ütles, et parlamendis on ainult 15 inimest, kes suudavad kogu saali naerma ajada, tema on üks nendest. Edasi läksime istungisaali, kus härra Tarand näitas, kus tema istub. Meil oli tõesti väga tore. Reisi alguses mõtlesin, et Euroopa Parlamendi külastus on reisi igavaim osa, aga see oli kõige ägedam.