Augustiunetuse meeskond võtab aja maha

Augustiunetuse tänavafestival on Pärnu suve elavdanud üheksa aastat, kuid täna teatasid korraldajad sotsiaalmeedias, et sel suvel jääb kaua oodatud üritus ära. “Pärast üheksat aastat on meie suurim soov endale ja Augustiunetusele pisut puhkust ja hingetõmbeaega lubada,” kirjutasid meeskonnaliikmed Facebooki postituses.