Tugila jätkab riigi toel Pärnumaa noorte raskuste seljatamist

Suur hulk noori vaevleb motivatsioonipuuduse käes, mis mõjutab otseselt nende õpinguid, töö leidmist või töötuna arvele võtmist. Leidub neidki, kes pöörduvad tugilasse sõltuvusprobleemiga. Koordinaatori Annely Reile jutu järgi on iga juhtum erinev, mistõttu nende keerukuski on seinast seina. Enim kohtab ta oma töös väheste sotsiaalsete oskustega noori.

Nii jätkavad Pärnumaa viis tugila töötajat noorte toetamisega. “Eelmainitud teemad on aga jäämäe pealmine osa. Selle all on tegelikud probleemid, mille lahendamisega peame alustama,” rääkis Reile. “Me vaatame koos noorega jäämäe alla ja püüame ükshaaval need takistused seljatada, jõudes nii püstitatud eesmärgini.”