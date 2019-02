Linna ja pensionäride vaheline tüli sai lahenduse

“Eakate huvitegevuseks mõeldud ruume ei tohi vähendada, jättes arvestamata inimeste meelsust. Mõistame, et ruume napib ja oleme valmis rahaliselt rohkem panustama, et dementsete päevahoiuks sobivad ruumid mujal välja ehitada,” rääkis abilinnapea Meelis Kukk. Ta rõhutas seda, et kindlasti ei kavatseta dementsete päevahoiu loomisest loobuda ja see on lähedaste hoolduskoormuse vähendamiseks väga vajalik.