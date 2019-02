Volikogu tunnustab vapimärgiga kolme pärnakat

Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi direktor Laanemets saab vapimärgi nr 102 haridus- ja kultuurielu edendamise eest Pärnu linnas.

Laanemets on Pärnus koolijuhina töötanud 20 aastat, ehitades koos meeskonnaga üles kooli, mis juba pikki aastaid on Eesti koolide absoluutses tipus. Ta on väga pühendunud koolijuht, kes panustab palju energiat selleks, et õpilastel oleks hea õppida ja õpetajatel hea õpetada. Laanemets on aktiivne Pärnu Rotary klubi ja sihtasutuse Endla Teater nõukogu liige ning koolijuhtide arvamusliider.

Vapimärgi kavaler Laanemets oli esimese hooga teatest kuulduna üllatunud. “Pärast üllatumist jäin mõtlema, miks selle tunnustuse pälvisin,” sõnas Laanemets. Vastuse enda küsimusele leidis ta tööst koolijuhina.

Direktor ei saa enda arvates võtta seda kui isiklikku suursaavutust. “Mina saan seda võtta ainult, et linn on märganud ja teeb kummarduse sellisele erilisele kooli nagu Sütevaka gümnaasium,” ütles ta. Laanemets saab aru, et koolijuhina ta vastutab kõige eest, kuid selle tunnustuse taga on ikkagi teisedki inimesed tema ümber.

Pärnu haigla sisehaiguste kliiniku polikliinilise osakonna funktsionaaldiagnostika kabineti õde Vellend saab vapimärgi nr 103 pikaaegse panuse eest Pärnu terviseedenduse arendamisel.

“See ei olnud enam üllatus, see oli šokk!” arvas Vellend tunnustuse saamise kohta ja tunnistas, et teeneid on ju aastakümnete jooksul kogunenud küll, kuid ta ei arvanud, et neid nii kõrgelt hinnatakse.

Tähistamine ootab Vellendit ees nii kodus kui töö juures. “Mul on ju kaastöötajad, ega ma üksinda ole kõike teinud. Mul on oma tiim, kes alati tuleb minuga kaasa. See on väärtus omaette ja neid tuleb hinnata,” jutustas ta.

Vellend on õena töötanud 37 aastat, jagades aastate jooksul kogutud teadmisi ja kogemusi nii kolleegide kui kogukonnaga. Ka vabast ajast on ta alati olnud nõus tegelema südame- ja veresoonkonna haiguste ennetamisega. Vellend on olnud mitme terviseedendusliku ettevõtmise eestvedaja, algatades näiteks liikuva südametoa projekti, mille raames on üle kümne aasta jooksul kultuuri- ja spordiüritustel tasuta terviseteste tehtud.

Eesti rahvusringhäälingu Pärnu stuudio toimetaja Vilgats saab vapimärgi nr 104 pikaaegse ja pühendunud töö eest ajakirjanikuna Pärnu ja Pärnumaa elu kajastamisel.

Tänu tema kohusetundlikule tööle on info pärnumaalaste ettevõtmistest jõudnud kogu riiki ja Eestist kaugemalegi, innustades inimesi ja andes märku, et nende tegemised on olulised. Tema sündmuste ja probleemide käsitlus on olnud tasakaalukas ja erapooletu.

Vilgats tunnistas, et tunnustus on alati meeldiv, kuid sellest teadasaamine tekitab veidi ebamugava tunde.

“Alati on meeldiv õnne soovida ja intervjueerida näiteks presidendilt teenetemärgi pälvinud tublisid inimesi, kuid ise tunnustatud saamine paneb jala natuke värisema,” lausus Vilgats