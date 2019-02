Virtsu sadama peatuse ala on üsna kitsas, mistõttu suurematel ühissõidukitel võib tekkida raskusi S-kujulist manöövrit tehes. Peatusse sisenemise järel peab buss tegema tagasipöörde piletimüügipunkti poole, mistõttu maanteameti hinnangul on tegemist peatuse ebaõnnestunud asukohaga. Amet soovib üheskoos Lääneranna valla, AS Saarte Liinide, OÜ TS Laevade ja ülejäänud partneritega leida bussidele parem peatuskoht.