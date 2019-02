Homsest algab tulumaksu tagastamine

MTA andmetel on praeguseks Pärnu maakonnas esitatud 33 073 deklaratsiooni, neist 483 paberil. Tagasimakstav summa on 9,3 miljonit ja juurde tuleb maksta ligemale 740 000 eurot.

​Tänase seisuga on esitatud 505 944 tuludeklaratsiooni ja 422 383 inimest ootab tagastust summas 140,6 miljonit eurot. Seega, praeguseks esitatud deklaratsioonide järgi võtab tulumaksu tagastamine kuni kolm nädalat.

Märtsis teavitati eraldi neid inimesi, kes kasutasid eelmisel aastal maksuvaba tulu lubatust vähem või rohkem, kuid pole siiani deklaratsiooni esitanud. „Kuna osa inimesi ei ole pidanud varem tulusid deklareerima, siis tuletame meelde, et veel 1. aprillini saab seda teha,“ lisas Udde.

Enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg on 1. juuli. Kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, välisriigis saadud tulu ja kui deklareerija on mitteresident, on tärmin 1. oktoober.