Vändra tarbijate ühistu ehitab kopsaka laenu toel Paikusele uue kaupluse

“Vändra tarbijate ühistu on pikaajaline SEB klient ja meil on hea meel toetada koostööpartnerit tema äri laiendamisel. Oluline boonus on siinkohal see, et investeeringuga edendame kohaliku kogukonna elu, elavdame kaubandust ja toome Paikuse elanikele esmatarbekauba lähemale,” kommenteeris finantseeringut SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen. “Paikusele toob uus pood juurde töökohti ja uue nüüdisaegse keskuse.”