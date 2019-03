Pärnu Keskuse üks omanikke jõudis Eesti aasta ettevõtja konkursi finaali.

Astri Grupi ühe omanikuna vastutab Toots 2016. aastast uute investeeringute eest. Kinnisvarasektoriga on Toots olnud seotud 25 aastat, olles alustanud Tartus pearaamatupidajana, pärast mida on ta samas grupis täitnud finantsanalüütiku ja -juhi rolli (2001–2016).

Astri Grupp on Eesti suurim kaubanduskeskuste omanik ja haldaja. Kogu turust kuulub neil 15 protsenti, firma omanduses on 185 000 ruutmeetrit kaubanduspinda. Astri Gruppi kuuluvad peale Pärnu Keskuse Balti jaama turg Tallinnas, Astri ja Fama keskus Narvas, Lõunakeskus Tartus.

“Ettevõtlus on elustiil. Igal inimesel on see pisik sees, aga vähesed julgevad mugavustsoonist väljuda ja end ettevõtjana realiseerida. Seda enam on tunnustust väärt need, kes on võtnud õigustatud riske ja purjetanud tippu välja,” ütles EY partner Ranno Tingas.

Ärikonsultatsiooni- ja audiitorfirma EY tunnustab Eestis silmapaistvaid ettevõtjaid 11. korda. “Tänavuste finalistide lood näitavad, et ettevõtluses ei lähe kunagi kõik plaanipäraselt. Edu saavutavad need, kes on avatud muutusele ja seavad ambitsioonikaid sihte,” lisas Tingas.

EY Eesti aasta ettevõtja tiitli omanik tehakse teatavaks 14. märtsi galal. Valiku teeb žürii, kuhu kuuluvad Aavo Kokk (Catella Corporate Finance OÜ), Kaidi Ruusalepp (Funderbeam OÜ), Marika Priske (sotsiaalministeerium), Martin Villig (Taxify OÜ), Meelis Atonen (Tavid AS), Reet Roos (Inspired Universal McCann OÜ) ja Viljar Arakas (EFTEN Capital AS).

Konkursil tõstetakse eraldi esile ettevõtjat, kes on andnud sisulise ja pikaajalise panuse Eesti majandusarengusse.

Aasta ettevõtja konkurss ehk tiitlivõistlus EY Entrepreneur Of The Year on maailmas üks prestiižsemaid ettevõtjatele mõeldud konkursse. Kokku toimub see 145 linnas ja üle 50 riigis.