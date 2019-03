Tammsaare koolis avatakse eestikeelne esimene klass

Seni on Tammsaare koolis olnud kaks esimest klassi: vene õppekeelega ja varajase keelekümblusega klass. Viimases on esimesest neljanda klassini kõik tunnid eesti keeles ja viiendast klassist antakse osa tunde vene keeles.

Eesti õppekeelega klassis hakkab tarkust taga nõudma 20 õpilast. Kavas on hakata andma inglise keele lisatunde.

Eestikeelseid klasse on Tammsaare koolis olnud varemgi. Kui Mai kooli õppehoone oli remondis, õppis Tammsaare puiesteel koolimajas kaks Mai kooli neljandat ja üks Mai kooli kolmas klass.

Selleks, et lapsevanematele uusi võimalusi detailsemalt tutvustada, korraldab linnavalitsus 12. märtsil kell 17.30 Pärnus Suur-Sepa 16 kolmanda korruse saalis (ruum nr 346) Tammsaare kooli uue esimese klassi infotunni, kuhu on oodatud kõik huvilised. Tulla võivad needki, kelle laps ei lähe veel sel sügisel kooli, aga kelles on tärganud huvi selle kooli vastu.