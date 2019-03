Riigimees Jüri Vilms naaseb oma kooli aulasse

Eesti sõjahaudade hoolde liidu tegevdirektor Tiina Tojak mainis, et pole teada, millal Vilmsile pühendatud tahvel kooli aula seinalt maha võeti. Samas saalis oli ka mälestustahvel vabadussõjas võidelnud gümnaasiumiõpetajale Aleksander Podrätsikule, kes suri 1920. aastal ajukelmepõletikku ja on maetud Pärnu Vanale kalmistule.

Vilmsist on teada, et ta lahkus ­kahe kaaslasega 27. aprillil 1918 Käsmust. Rootsi sõjaarhiivist on hiljem leitud ühe vabatahtliku päevik ja selle sissekirjutusest järeldub, et kolme “punase kinnivõetu” ja 2. mail 1918 Hahos mahalastu hulgas oli eestlasest riigimeeski. Sellepärast oli ja on mälestustahvlil tekst, mis ütleb, et Jüri Vilms langes võitluses Eesti iseseisvuse eest märtrina.