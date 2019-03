Omavalitsused kavandavad koos uut loomade varjupaika

Uuest pelgupaigast omanikuta loomadele on räägitud 2007. aastast. Pärnu linnavolikogu esimees Andres Metsoja seletas, et üks põhjus, miks üle kümne aasta jooksul ehitamiseni pole jõutud, peitub inimeste meelsuses. On argumenteeritud, et leidub lapsi, kel on kõhud tühjad, ja küsitud, kas hulkuvad loomad on siis neist tähtsamad. Metsoja leiab, et võrdlus on siiski ebaõiglane. “Me ei saa ühte asja jätta tegemata, sest teine asi ühiskonnas on kehvas seisus,” märkis ta.