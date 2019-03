Vabariiigi valimiskomisjon ei rahuldanud ekrelase kaebust

“Vabariigi valimiskomisjon jättis kaebuse rahuldamata, kuna sedelil oli vaid üks pitsatijäljend, seadusest tulenevalt peab olema kaks pitsatijäljendit. See oli Pärnumaalt ainuke kaebus,” ütles valimiskomisjoni pressiesindaja Kristi Kirsberg.

Malk ei ole rahul sellega, et rebitud servaga valimissedelil on üheselt, ent vales kohas kirjas tema kandidaadinumber, aga valla häältelugemiskomisjon kuulutas selle kehtetuks ja nii jäi ta ilma ühest häälest.

Kaebused jäid rahuldamata eeskätt seepärast, et kaebaja õigusi ei olnud rikutud, samuti ei puudutanud mitu kaebust konkreetseid valimisi, vaid seadusi üldiselt.

Täna oli arutluse all avalikkuses tähelepanu pälvinud Elurikkuse Erakonna kaebuski, milles nõuti e-häälte veel kord ülelugemist. „Vabariigi valimiskomisjon riigi valmisteenistuse järelevalveorganina leidis, et e-hääled loeti üle kaks korda vastavalt seadusele ja protseduurireeglitele avalikult vaatlejate ja sõltumatute audiitorite silme all. Samuti ei olnud kaebuses välja toodud konkreetset rikkumist, mida oleksime saanud sisuliselt lahendada,“ põhjendas Eerik.