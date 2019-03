"Teeme ära" talgupäev ootab kirja panema

Koostöös SA Eesti Laulu- ja Tantsupeoga kutsutakse sel kevadel üles korrastama kodukandis laulu- ja tantsupeo tuleteekonnale jäävaid kultuuriväärtuslikke paiku. Töid ja tegemisi mahub aga talgupäeva taas erinevaid.

Muu hulgas kutsutakse Eesti elanikke kaasa lööma õueraamatukogude rajamise algatuses ja osalema nurmenukutalgutel, aitamaks Tartu ülikooli teadlastel hinnata meie looduse liigirikkust ja seisukorda. Kõiki talguid saab tänasest kirja panna talguveebis www.teemeara.ee.

"Teeme ära" talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et tänavuse talgukevade raames saame kõik kaasa aidata peale laulu- ja tantsupeo juubeliaasta õnnestumise elukeskkonna hoidmiselegi.

Laulu- ja tantsupeo juubeliaastaga seotud talgud

Juubelilaulu- ja tantsupidu ning üle-eestiline "Teeme ära" talgupäev on kantud ühistest väärtustest: koos panustades näitavad inimesed, et hoolivad kodust. Eesti laulu- ja tantsupeo juubeliaasta projektijuht Sten Weidebaum ütles, et üleskutse keskmes on korraldada talguid Eesti kõigis maakondades tuleteekonnale jäävates paikades.

„Soovime seeläbi tõmmata rohkem tähelepanu kõigile kohalikele kultuuriväärtuslikele paikadele, mis on seotud laulu- ja tantsupeoga, tänavuse tuleteega või on inimestele kodukandis olulised,“ sõnas Weidebaum. Just praegu on õige aeg plaane teha, millistes paikades oleks vaja talguid korraldada, et omakandi rahvast, kollektiive ja kogukondi kaasa kutsuda.

Õueraamatukogude loomise üleskutse

Külaliikumise Kodukant ideest sündis idee meisterdada kogukonnale õueraamatukogu. Õue- ja tänavaraamatukogu aitab edendada suhtlust, jagades lugemisvara ja innustades kogukonnas jagama, vahetama ja ühiskasutusse andma muid tarvilikke asju, näiteks tööriistu, seadmeid või muid vahendeid.

Õueraamatukogu võib meisterdada puust, selleks sobivad hästi taaskasutatavad materjalijäägid. Kohavalikul tasub lähtuda sellest, kus kõige rohkem inimesi liigub. Õueraamatukogu võib võõbata oma kodukihelkonna värvides, mis mullusest talgupäevast juba tuttavad. Enam soovitusi leiab talguveebist.

Nurmenukutalgud looduse seisukorra hindamiseks

"Teeme ära" talgupäeva meeskond kutsub koos Tartu ülikooli teadlaste ja Eestimaa looduse fondiga sel kevadel liituma nurmenukutalgutega. Kuna kevadelill nurmenukk on selline eriline taim, millel isegi palja silmaga on võimalik õie järgi geenitüüpi eristada, aitab see lill meie teadlasi olulise eesmärgi saavutamisel: hinnata Eesti looduse tervislikku seisundit, liikide ja elupaikade käekäiku. Nurmenukutalgud sobivad hästi koolidele, et tulla koos klassiruumist välja, kuid nurmenukud saab talgupaigas vaatluse alla võtta ka pärast muude talgutööde tegemist.

Kuidas nurmenukutalgud täpsemalt toimuvad ja mil moel saavad talgulised kodukandi või suvituskoha rohumaade loodusliku mitmekesisuse hindamisele kaasa aidata, võib lähemalt uurida talguveebist. Aprilli keskpaigas avaneb nurmenuku nutiveeb, mis on varustatud spetsiaalse tehnilise lahendusega nurmenukutalgutel kogutava vaatlusinfo edastamiseks teadlastele.

Stardipaketid, talgute ja talguliste kirjapanek

Kõik talgujuhid, kes on talgud kirja pannud talguveebi, saavad ettevõtmiste ettevalmistamise hõlbustamiseks tänavugi talgute stardipaketi, mille laialivedu algab 4. aprillil.