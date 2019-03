“Mis alusel valitakse üldse see koht välja? Lubjakivi on selline maavara, mida on ümbruskonnas igal pool. Miks peab seda valima välja ühe küla südame, kalmistu, tammiku ja looduskaitseala vahetus läheduses?” küsis üks kohalik elanik nõutult. Seda oleks ta soovinud uurida arendajalt, kes aga eelmisel reedel korraldatud koosolekul ei osalenud.

Nii arutasidki teema üle naistepäeval Mihkli pastoraadimajja kogunenud Lääneranna valla esindajad, keskkonnaamet, muinsuskaitseamet ja hulganisti kohalikke, huvilisi. Uuringuid teha sooviva ettevõtte E&A Transport OÜ esindajale Andres Meierile ei sobinud koosolekuks valitud kuupäev. “Ma olen Võru inimene, naistepäeval korraldavad kell 17 koosoleku. Kas see on normaalne? Nemad astuvad sealt koju süldilaua taha, aga mul on kolm–neli tundi sõita koju,” kommenteeris ta. Mõnel muul kuupäeval on valmis Meier rahvaga kohtuma.