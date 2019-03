Galerii: vastsed mundrikandjad teenisid politseikooli diplomi

“Tänased lõpetajad on esimesed, kes täies mahus läbisid uuendatud õppekava, mis on laiapinnaline, sisaldades kõike kompetentse, mida on vaja esmatasandi teenistusülesandeid täites,” tõdes sisekaitseakadeemia rektor Marek Link, lisades, et äsjased lõpetajad on väga oodatud teenistusse, teenimaks Eesti riiki ja tagamaks turvalisust meie kõigi ümber.