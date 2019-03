Millal saabub Pärnumaale klimaatiline kevad?

Astronoomilise kevade saabumine on seotud põhjapoolkeral kevadise pööripäevaga. “Sünoptikutel ja ilmaennustajatel on aga teisigi kevade definitsioone ja mõisteid. Üks neist on näiteks klimaatiline kevad, mis saabub siis, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur tõuseb püsivalt üle viie plusskraadi,” selgitas keskkonnaagentuuri pressiesindaja Valdo Jahilo.