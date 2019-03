Põhja-Pärnumaa on turbatootmisala kaevandamisloa pikendamise vastu

Valla hinnangul ei kindlusta eelnõu, kas ja milliste meetmetega on kavatsetud tagada Audru–Lavassaare–Vahenurme tee kui riigi kõrvalmaantee hooldus ja korrashoid selle nõuetele vastavuse ja läbitavuse taastamiseks ja säilimiseks, kuna sellele teele suunduvad kõik väljaveoteedelt maavara kaevandamisega seotud ja kaevist vedavad rasked masinad kogu kaevandamisloa kehtivusaja jooksul.

Piirkonna elanikele on kõne all oleva tee läbitavuse tagamine eluliselt oluline küsimus. Aasta ringi peab olema tagaatud läbipääs nii sõiduautodele kui ka operatiivsõidukitele ja kinnistuid teenindavale muule transpordile.

Lavassaare turbamaadla mäeeraldise pindala on 2322 hektarit, selle teenindusmaa 2635 hektarit. Üleriigilise tähtsusega maardla maavaravaru on üheksa miljonit tonni ja selle keskmine kaevandamise aastamäär on 350 000 tonni.