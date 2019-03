Pildid: südalinna kinnistu arhitektuurikonkursi võidutöö võib hakata kerkima sügisel

Pika, hoolika ja elava arutelu järel jõudis žürii otsusele, et konkursi võitjaks kuulutatakse töö “Lainurk”, teisele kohale tuli “Aialaia”, mille autor on osaühing Miho, ja kolmandale kohale “Triangel”, mille esitas osaühing Raadius Arhitektid.

Lai 15 arendava osaühingu Ren Tar Esti esindaja Vallo Palmi hinnangul on võidutöö väga äge ja see hakkab koos mängima samale tänavafrondile jääva Pikk 16 hoonega, mille on kavandanud samad arhitektid.