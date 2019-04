Väiksed põllumajandusettevõtted saavad küsida arendustoetust

Eesmärk on aidata säilitada põllumajandusettevõtete mitmekesist struktuuri, pakkudes võimalust põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks, näiteks ajakohastada põhivara. Väikeettevõtetele mõeldud toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme „Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” alaliik. Käesolev taotlusvoor on kuues, eelarvega 3,5 miljonit eurot. Toetuse suurus taotleja kohta on arengukava programmiperioodil kuni 15 000 eurot.