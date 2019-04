Politseinikud jälgivad liiklustalgutel lubatud kiirusest kinnipidamist

“Iga aastaga panustavad inimesed liiklustalgutesse üha rohkem ja märgitakse enam kohti, kus kihutajad tekitavad korralikele liiklejatele muret,” ütles politsei- ja piirivalveameti politseimajor Sirle Loigo. “Kui eelmisel aastal märgiti pigem kohti kodu vahetuses läheduses, siis sel aastal toodi esile tiheda liiklusega magistraale.” Pärnus on selline koht näiteks Ehitajate tee.

“Loodan, et autojuhid peavad meie kõigi turvalisuse nimel piirkiirusest kinni kõigil järgnevatelgi päevadel,” lisas Loigo. “Kiiruseületamine on endiselt levinuim liiklusrikkumine, ometi kaasnevad just suurel kiirusel juhtunud liiklusõnnetustega traagilised tagajärjed.”