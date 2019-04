Kilingi-Nõmme õpilased sagisid teaduspäeval põnevil nägudega

“Minu meelest on suurepärane mõte korraldada teaduspäev. See näitab, et selles koolis on inimesed, kes tahavad teha selle kooli elu huvitavaks,” rääkis kunagine riigikogu esimees, teadlane Ergma meie ajalehele. “Tänapäeval ei ole nii tähtis, kus sa elad, ja kardan, et suurtes linnades elavad lapsed on informatsioonist üleküllastunud, aga värsked mõtted tulevadki tihti neil, kellel ajud ei ole võib-olla üleküllastunud.”