Pärnu linnavalitsus mõistab vägivaldselt käitunud lasteaiaõpetaja tegevuse hukka

Facebooki grupis Märgatud24 Pärnus avaldati eile video, kus on näha, kuidas ranna rajoonis lastega jalutav täiskasvanu sakutab üht mudilastest nii jõuliselt, et laps hooga pikali kukub. Nüüdseks on selgunud, et tegemist on Pärnus tegutseva Triinupesa eralasteaiaga, mida peab MTÜ Triinulapsed.