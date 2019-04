Homme algab Eestis tuleohtlik aeg

Märtsi algusest on olnud üle 130 metsa- ja maastikutulekahju ning tulekahjude arv maastikul kasvab kiirelt. Kui märtsis oli metsas ja maastikul kokku 60 põlengut, on aprillis ainuüksi mõne päevaga see arv juba üle 55 tõusnud.