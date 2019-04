Galerii: Kõveroja talu õuel avati mälestustahvel

Tori vallavanem Lauri Luur rääkis pärja asetamise eel, et vallavolikogu üks eesmärke on tähistada suurmeeste sünnikohad ja avaldada nii neile austust tehtu eest.

Riigikogu liige Andres Metsoja ütles, et väga oluline ja tänuväärne on tähistada oma riigi ja vabaduse eest seisnutega seotud kohad. Kuid kõneleja ei pääsenud mööda päevapoliitkastki, mööndes, et riigikogu vannet andes peavad parlamendiliikmed meeles pidama rahvast ja suhtlema inimestega, kes nad valinud on. Asutava Kogu kui riigikogu eellase suurim teene oma riigi ja rahva ees oli põhiseaduse vastuvõtmine.