RMK istutab tänavu Pärnumaale kaks miljonit puud

“Taimede suuremale vastupidavusele panustades on võimalik uuendada suuremat pinda väiksema arvu taimedega. Et hoida eemal noori puid ohustavaid männikärsakaid, pannakse tänavu kasvama rekordilised 4,5 miljonit loodusliku biovaha ja liimiga kaitstud taime,” selgitas RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi. “Kaitseks sõraliste vastu pritsitakse selgi sügisel 2500 hektaril noori taimi looduslike repellentidega. Need abinõud võimaldavad istutada ühele hektarile 3500 männitaime asemel 3200 ja 2000 kuusetaime asemel 1800.