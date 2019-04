Pärnu kokk pürib kulinaariaolümpiale

Kuus kokka, kes Bocuse d’Or Eesti kandidaadi kohale võistlevad, on:

• Piret Pusse on võitnud aasta koka tiitli ja pidanud kokaametit kümmekond aastat. Praegu töötab Pärnus restoranis Noot.

• Vladislav Borovik on omandanud hariduse Tallinna teeninduskoolis,

osalenud Bocuse d’Ori Euroopa võistlusel 2017. aastal abikokana. Praegu töötab Tallinnas restoranis Art Priori.

• Artur Kazaritski teekond kokana algas Tallinnast ja on viinud teda

tööle eri riikidesse. Viimased kolm aastat töötanud Taanis Kopenhaagenis kolme Michelini tärniga restoranis Geranium.

• Ivan Derizemlja on õppinud Pärnumaa kutsehariduskeskuses, osalenud

mitmel kokandusvõistlusel Eestis. Töötab restoranis CRU koos “Bocuse d’Or 2015” kandidaadi Dmitri Haljukoviga.

• Alexander Gureev on lõpetanud Tallinna teeninduskooli ja tal on Le

Cordon Bleu diplom Londonist. Töötab Norras Oslo hotellis Bristol.

• Kaido Metsa on edukalt võistelnud mitmel kokanduskonkursil. Kokana alustas tööd Tallinnas restoranis Egoist ja praegu on peakokk samuti pealinna restoranis Juur.