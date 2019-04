Raad ja eksorkestrijuht jõudsid kokkuleppele

Kingo leidis, et temaga tähtajalise töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks mullu 13. juunil etteteatamiseta ei olnud alust, ja ­küsis Pärnu maakohtu andmeil oma hagis linnalt hüvitiseks kuni 24 567 eurot.

Linnavalitsus nõustus ülesütlemisest taganema ja muutma alust – see tähendab, et tööleping lõpetatakse poolte kokkuleppel ja nii, et kuupäev jääb samaks.