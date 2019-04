Kõik Pärnumaa oravad andsid peaministrikandidaadile tuld

Annely Akkermann juhtis oma esimeses küsimuses kandidaadi tähelepanu sellele, et riigis on kasvanud vaesuses elavate inimeste arv. Ratas alustas vastust tervitustega Kihnu saarele ja väitis, et Akkermanni esitatud andmed ei ole õiged.

Toomas Kivimägi meenutas Ratasele oma avaküsimust esitades veebruaris Pärnus toimunud valimisdebatti, kus senine majandus- ja taristuminister Kadri Simson avaldas, et suurte maanteede neljarealiseks ehitamine on võimalik mõne aastaga, kuid nüüd käib jutt juba kümnest aastast. Ratas märkis, et neljarealiste teede nimel ei saa võtta ära raha kruusateede mustkatte alla viimiselt ega kõrvalmaanteede seisukorra parandamiselt. Samuti kutsus Ratas Kivimägi üles toetama Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsust, kuna just nemad seisavad 2+1 lahenduste asemel neljarealiste teede eest.