Keskkonnaministeerium: Lehepuhuritega üles keerutatud tänavatolm ohustab inimeste tervist

“Kevadine linnaruum on niigi tolmune. Kahetsusväärselt on tänavapuhastuseks hakatud kasutama meetodit, mida ei saa pidada efektiivseks tolmukogumise seisukohalt ja on nii töö tegijale kui ümbruskonnale ohtlik,” seisab postituses.

Ministeerium toob esile, et üleskeeratav tolm sisaldab nii heitgaaside jääke, ohtlikke haigustekitajaid, loomseid väljaheiteid, eoseid, seeni, õietolmu, piduriklotside tolmu, rehvijääke ja muidki ohtlikke komponente.

Tolmus sisalduvad peened osakesed on eriti kahjulikud, sest need võivad kanduda pika maa taha ja jääda õhku lendlema päevadeks või nädalateks. Ka nende kehasse tungimise võime on eriti tugev, sattudes vereringesse ja sealt kogu organismi.

“Selliste osakestega kokkupuude ei ole lihtsalt ebameeldiv, vaid epidemioloogiliste uuringute alusel on selgunud, et need põhjustavad surmavaid haigusi nagu südameinfarkti, insulti ja kopsuhaigusi,” loetles ministeerium.