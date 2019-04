Politsei lapse sakutamise videost: Meil ei ole süüteomenetluse alustamiseks alust

Pärnu politseijaoskonna juhtuurija Kaire Kontsa sõnade kohaselt selgus vestlustest asjaosalistega, et laps oli enne korduvalt roninud kõnnitee äärekivile, seal kõndinud ega võtnud kuulda õpetaja manitsusi.

“Õpetaja otsustas seepeale lapsele kõnnitee ääres näidata, et selline käitumine võib olla ohtlik ja lõppeda autoteele kukkumisega. Selleks tõmbas õpetaja last kõnnitee ääre poole, et näitlikustada, mis võib äärekivil kõndides juhtuda,” selgitas Konts. “Õpetaja eesmärk ei olnud lapsele haiget teha ja laps ei saanudki haiget ega viga, mistõttu ei ole tegemist kehalise väärkohtlemisega.”