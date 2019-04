Pärnu jõkke lasti üle 15 000 noorlõhe

Kasvanduse kalakasvatuse nõuniku Ene Saadre sõnade kohaselt on enamik noortest kaladest jõudnud ikka, mil nad peagi lahkuvad jõest ja suunduvad merre.

“Vabasse vette lastud kalad olid seekord keskmiselt 27grammised ja 80 protsenti oli neist hõbestunud, see tähendab muutnud värvi, ja läbinud rea füsioloogilisi muutusi. Seega ujuvad nad nädala–paari jooksul merre, et alustada seal pärast kohastumist ja juurdevõtmist iseseisvat elu juba röövtoiduliste kaladena,” selgitas Saadre. “Need asustatud kaladest, kes tänavu kevadel jõest merre ei uju, teevad seda tuleval kevadel.”

Põlula kasvandus on Pärnu jõkke asustanud lõhet 2013. aastast ja viimastel aastatel ka siiga. Kui lõhemari on lüpstud kas Lätist Daugava jõe emakaladelt või Pärnu lõhedelt, siis siiga on Põlulas kasvatatud ainult Pärnu jõest püütud siigade marjast.