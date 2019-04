Riik uurib erivajadustega inimeste liikumisvõimalusi tänavatel

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse tõdes, et ligipääsetavast ühistranspordist on avalikult palju räägitud, kuid sellest on vähe abi, kui praktikas puudub võimalus seda kasutada. Analüüsiga loodetakse kaardistada linnapildis need kitsaskohad, mis vajavad kohandusi. Selle kõige väljaselgitamiseks allkirjastati MTÜ Ligipääsetavuse Foorumiga leping. Lõppraport esitatakse ministeeriumile 2020. aasta alguses.