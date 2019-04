Tudengid koguvad ukselt uksele annetusi

Programmi eesmärk on, et laps ei satuks lastekülla, vaid saaks kasvada oma bioloogiliste vanematega armastavas kodus.

SOS Lasteküla on sellist ennetustööd teinud üle 11 aasta. Selle aja jooksul on programmist abi saanud 1100 last ja üle 450 pere – kõik need pered saavad laste kasvatamisega ise hakkama, lapsed kasvavad turvaliselt koos oma pärisema ja -isaga ega pea kolima lastekülla.

SOS Lasteküla kommunikatsioonispetsialist Annika Remmel teab väita, et aastas eraldatakse Eestis oma perekonnast keskmiselt 250 eri vanuses last, kes vajavad lühi- või pikaajalist hoolt. SOS Lasteküla peretugevdusprogramm toimib praegu Narvas, Sillamäel, Keila linnas, Kohtla-Järvel, Lääne-Harju ja Põltsamaa vallas. Soov ja vajadus on aga oma tegevusega jõuda mujalegi. “Keeruliseks teeb olukorra see, et riik ei finantseeri sellist ennetustegevust ja suur osa programmi elushoidmiseks kuluvast rahast tuleb praegu meie tublide annetajate ja toetajate käest,” selgitas Remmel.