30 hektarile levinud Saarde metsapõleng saadi kontrolli alla

Esialgsetel andmetel sai põleng alguse kõrgepingeliinialuselt alalt. Kella 16ks oli tuli levinud 30 hektarile. Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Mooritsa sõnade järgi andsid päästjad kõik, et tule levikut piirata, kuid tugev tuul töötas nende vastu ja tuli levis väga kiiresti metsaalusele pinnasele.

Oissaare küla elanik Sirli, kes koos abikaasaga põlengu avastas, rääkis, et umbes pool tundi enne seda, kui nad märkasid koduõuel askeldades taamal hõõguvat põlengut ja õuele sinine suitsuvine jõudis, läks kogu külal elekter ära. Olla vilgutanud ja täies ulatuses tagasi ei tulnudki. Kõik küla mehed tormanud tulekahju kustutama. "Olin juba mõttes valmis, kui musta suitsu maja poole tulemas nägin, igaks juhuks tähtsamad asjad autosse pakkima. On ikka hirmus küll," märkis naine.

Päästjate sõnutsi ei olnud ohtu ümberkaudsetele majapidamistele. "Suitsu küll levib tuule tõttu, kuid majad on tulekoldest kaugel," lausus Moorits.

Tänase tulekahju kiirel levikul on oma roll tugeval tuulel, kuid päästeamet tuletab meelde, et looduses tuleb olla igal inimesel äärmiselt ettevaatlik. Soe ilm ja kuivus võivad tõsta tuleohtu metsades ning maastikul veel enam, seetõttu tuleb lahtise tulega olla väga ettevaatlik, sest ka väiksest sädemest võib saada alguse hävitavate tagajärgedega põleng.

Riigi ilmateenistus andis eile kogu riigile teise taseme hoiatuse, mis tähendab, et ilm on ohtlik: loodus on kuiv ja tuleohtlik. Ilmateenistuse tuleohukaardiga saab tutvuda siin.