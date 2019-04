Puhumisreidil tabati neli joobes sohvrit

Viie tunni jooksul kontrolliti 1832 sõidukijuhti, kellest nelja suhtes alustati alkoholi tarvitamise tõttu väärteomenetlust. “Hea meel on, et enamik juhte on korralikud liiklejad. Suvi on ukse ees ja inimesed sõidavad rohkem ringi,” sõnas Pärnu politseijaoskonna välijuht Mati Tee.