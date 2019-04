Pärnumaal on talgupäevaks kirjas üle 150 hoogtöökoha

“Head vastukaja on saanud nii laulu- ja tantsupeo juubeliaastaga seotud talgud, õueraamatukogude meisterdamine kui nurmenukutalgud, millele me tänavu kogu Eestis rohkem tähelepanu pöörame,“ rääkis Tüür. „Samal ajal on sadades paikades kavas traditsioonilised kevadised talgutööd ja praegu käivad usinad ettevalmistused eelolevaks laupäevaks.“

Kuna talguveebis on eri talguid kirja pandud juba nii palju, leiab iga huviline kindlasti endale sobiva ja jõukohase töö kas oma kodukandis või kaugemal. Töökäsi oodatakse igal pool, kuid enda kirjapanek „Teeme ära!” kodulehel on oluline just seepärast, et talgujuhid saaksid paremini valmistuda nii tööde, töövahendite kui talgusupi varumiseks.